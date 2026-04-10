20 спасателей тушили двухэтажный жилой дом в Воронеже

Крупный пожар произошел ранним утром 10 апреля в Левобережном районе Воронежа. В 4.21 спасателям поступил вызов на улицу Танеева. Там загорелся двухэтажный частный дом площадью 170 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС, огонь повредил по всей площади две комнаты 3×3,5 м и 3×4м, кровлю с обрушением на площади 50 кв.м. и надворную постройку площадью 6×10м.
По оперативной информации спасателей, в результате ЧП есть пострадавший.
Пожар удалось ликвидировать в 05:46 силами 20 сотрудников службы спасения и шести единиц техники.