Товаровед аптеки в городе Бор скончалась на рабочем месте

По предварительным данным, 68-летнему товароведу стало плохо около половины третьего дня. После первой потери сознания женщина пришла в себя и отказалась от вызова медиков, однако спустя 30 минут ситуация повторилась. Коллеги вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно реанимировать пострадавшую, когда та перестала подавать признаки жизни, но прибывшая бригада врачей констатировала смерть.