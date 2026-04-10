Товаровед аптеки в городе Бор скончалась на рабочем месте

В Нижегородской области зафиксирована смерть сотрудника аптечного пункта ООО «ФармСогласие». Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции по региону, уточнив, что трагедия произошла 3 апреля 2026 года в городе Бор.
По предварительным данным, 68-летнему товароведу стало плохо около половины третьего дня. После первой потери сознания женщина пришла в себя и отказалась от вызова медиков, однако спустя 30 минут ситуация повторилась. Коллеги вызвали скорую помощь и пытались самостоятельно реанимировать пострадавшую, когда та перестала подавать признаки жизни, но прибывшая бригада врачей констатировала смерть.
Гострудинспекция уже начала расследование данного инцидента. Как сообщил руководитель ведомства Илья Мошес, специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины, предшествовавшие несчастному случаю на производстве.
