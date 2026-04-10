ГАИ показала видео, как Nissan сбил двух школьниц на электросамокате в Минске. Подробности с видео и фото опубликованы в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вечером 9 апреля две несовершеннолетние школьницы ехали на одном электросамокате на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Согласно предварительным данным, в момент пересечения проезжей части улицы Мазурова по регулируемому переходу на зеленый свет, подростки не спешились. В результате этого в них врезался водитель автомобиля Nissan.
Одна из школьниц после аварии была доставлена в больницу для обследования.
