ГАИ показала видео, как Nissan сбил двух школьниц на электросамокате в Минске

Вечером 9 апреля две несовершеннолетние школьницы ехали на одном электросамокате на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. Согласно предварительным данным, в момент пересечения проезжей части улицы Мазурова по регулируемому переходу на зеленый свет, подростки не спешились. В результате этого в них врезался водитель автомобиля Nissan.