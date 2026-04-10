Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Сургута арестовали по делу о растлении 12-летней девочки из Хакасии

В Сургуте задержан мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Источник: Комсомольская правда

В Сургуте арестовали мужчину, обвиняемого в растлении 12-летней девочки из Хакасии. По версии регионального Следственного комитета, горожанин, используя в одной из социальных сетей страницу с вымышленным именем, познакомился и вел переписку интимного характера со школьницей.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Развратные действия». Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.