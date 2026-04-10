Жителя Сургута арестовали по делу о растлении 12-летней девочки из Хакасии

В Сургуте арестовали мужчину, обвиняемого в растлении 12-летней девочки из Хакасии. По версии регионального Следственного комитета, горожанин, используя в одной из социальных сетей страницу с вымышленным именем, познакомился и вел переписку интимного характера со школьницей.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Развратные действия». Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.