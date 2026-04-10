Водителя с поддельными правами задержали в Кстовском районе

Дорожно-постовая служба задержала 41-летнего жителя Кстовского района Нижнего Новгорода за предъявление поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Признаки подделки были обнаружены сразу: изображение не соответствовало установленному образцу. Мужчина признался, что ненастоящие права он распечатал на цветном струйном принтере.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить шесть месяцев ареста или штраф до 80 тысяч рублей.
«Госавтоинспекция региона напоминает: подделка прав — уголовное преступление Не прошедший обучение водитель создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Если вам известно о подделке документов — сообщите в полицию по телефону 02 или 102», — отметили в пресс-службе полиции.
Напомним, что на Окском съезде восстановлено движение трамваев.