Водителя с поддельными правами задержали в Кстовском районе

«Госавтоинспекция региона напоминает: подделка прав — уголовное преступление Не прошедший обучение водитель создает угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Если вам известно о подделке документов — сообщите в полицию по телефону 02 или 102», — отметили в пресс-службе полиции.