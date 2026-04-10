Школьников наказали за оскорбительное видео с учительницей

В поселке Красноярского края десятиклассники сняли оскорбительное видео с пожилой учительницей и выложили в интернет. Кадры быстро разошлись по Сети и вызвали большой резонанс среди местных жителей. Обычно такое спускается на тормозах, но тут школьникам пришлось ответить.
Корреспондент krsk.aif.ru узнала, как наказали школьников и раскаялись ли они за свой, мягко говоря, некрасивый поступок.
Подорвали авторитет учительницы.
Курагино, где все произошло, — большой административный центр, в нем проживает 13 тысяч жителей. И почти все посмотрели ролик с учительницей. Как говорят в прокуратуре, это видео вызвало большой ажиотаж, почти никто не остался равнодушным.
Кадры есть в распоряжении редакции. По понятным причинам, мы даже описать детально не можем, что на них. Но видео и, на первый взгляд, производит впечатление оскорбительного, даже без юридической оценки. Сделано оно были во время урока, пока женщина объясняла конкретному ученику задание. При этом другой за ее спиной делал непристойные гримасы. А снимала все на телефон девушка.
«Оба школьника из обычных деревенских семей со средним достатком. Причем девушка — активистка школы, парень — тоже числился в положительных, спортом занимается», — рассказала представитель прокуратуры Красноярского края Тамара Чуприкова.
Но теперь у будущих выпускников биография изрядно подпорчена. Учительница обратилась в прокуратуру.
«Авторитет учительницы оказался подорван, коллеги и знакомые обсуждали увиденное, а сама женщина испытала глубокие моральные страдания, стыд и чувство унижения», — сделали заключение в прокуратуре.
Чувствовали свою безнаказанность.
Прокурор постановил, что оба подростка должны быть наказаны по административной статье «За оскорбление в публичной форме с использованием интернета». Санкция по ней предусматривает штраф от пяти до 10 тысяч рублей. Школьникам, которым уже исполнилось 16 лет, выписали по пять тысяч рублей каждому. Но так как оба не работают, платить будут родители.
Казалось бы, достаточно мягкое наказание. Но подростков поставили на профилактический учёт в подразделение по делам несовершеннолетних. Теперь их поведение и круг общения будут контролировать инспекторы. А это уже чревато проблемами с поступлением в колледж или вуз и дальнейшим устройством на работу.
«Конечно, школьники винились, обещали так больше не делать. Родители там в шоке от поведения своих детей. Снимавшую девушку лишили телефона, сильно ругали», — рассказала Чуприкова.
При этом причину своих действий подростки толком так объяснить и не смогли. Мол, так шутили. Получается, они чувствовали свою безнаказанность и никаких моральных тормозов не имели. Осознали ли в полной мере сейчас, что сильно обидели учительницу, а не только навредили себе?
Учителям не нужно терпеть.
Как говорят в прокуратуре, подобное редко заканчивается реальным наказанием. При том, что нелицеприятные ролики с учителями в Сети появляются регулярно.
Как советуют в прокуратуре, учителям не нужно терпеть оскорбления и угрозы. Если кто-то из учеников снял оскорбительное видео с педагогом на телефон и выложил в сеть — это уже доказательство вины. Обращаться нужно именно в прокуратуру, так как инициировать возбуждения дела за оскорбление может только прокурор.