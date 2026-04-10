Бездомный ударил женщину садовыми ножницами на остановке в Петербурге

Днем 9 апреля на остановке возле дома 73 на Заневском проспекте в Красногвардейском районе заметили женщину, истекающую кровью. Она заявила, что ее ударили ножом и попросила прохожих о помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Сотрудники патрульно-постовой службы установили подозреваемого в нападении. Им оказался 63-летний бездомный, который в результате словесного конфликта ударил 62-летнюю потерпевшую садовыми ножницами, — рассказали в ведомстве.
Раненную женщину оперативно госпитализировали. Она находилась в тяжелом состоянии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.