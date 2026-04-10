Расписание пасхальных служб в Хабаровске

Спасо-Преображенский кафедральный собор.

11 апреля:

✔ 11:00−15:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 23:00 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия;

✔ 9:00 — Литургия поздняя;

✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц.

Храм святителя Иннокентия Иркутского.

11 апреля:

✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 8:00−12:00 — Утреннее богослужение;

✔ 21:00−23:59 — Молитвы и полунощница;

✔ По окончании Божественной Пасхальной литургии — освящение куличей и яиц.

12 апреля:

✔ 0:00−4:00 — Пасхальное богослужение;

✔ 8:00−16:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 9:00−12:00 — Утреннее богослужение;

✔ 16:00−19:00 — Вечернее богослужение;

✔ 17:00 — Освящение куличей и яиц.

Покрова Пресвятой Богородицы.

11 апреля:

✔ 8:00 — Божественная литургия;

✔ По окончании и до 17:00 освящение продуктов;

✔ 22:00 — Вечернее богослужение, крестный ход, освящение продуктов.

12 апреля:

✔ 9:00 — Божественная литургия.

Храм святой блаженной Матроны Московской.

11 апреля:

✔ 23:20 — Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Пасхальное Богослужение.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы.

11 апреля:

✔ 7:40−11:00 — Божественная Литургия;

✔ После — Освящение куличей и яиц;

✔ 22:00 — Исповедь;

✔ 23:00 — Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия;

✔ 9:00−15:00 — Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.

Христорождественский собор.

11 апреля:

✔ 20:00 — Чтение деяний св. апостолов;

✔ 21:30 — Начало исповеди;

✔ 23:20 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия ранняя;

✔ 9:00−12:00 Литургия поздняя.

Храм св. блгв. кн. Александра Невского.

11 апреля:

✔ 8:00 — Литургия;

✔ 12:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 21:00 до 23:30 — Исповедь;

✔ 23:30 — Пасхальная полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Пасхальная Утреня и Литургия;

✔ 9:00−10:30 — Литургия;

✔ 17:00−19:00 — Вечерняя служба.

Храм святой преподобномученицы Елизаветы.

11 апреля:

✔ 7:30−11:00 — Божественная литургия;

✔ 11:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 23:20−00:00 — Полунощница;

✔ 0:00 — Пасхальная Утреня, Божественная литургия.

12 апреля:

✔ 9:00−11:00 — Божественная литургия;

✔ 11:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 17:00−18:30 Вечернее богослужение.

Храм Серафима Саровского.

11 апреля:

✔ 9:00 — Божественная литургия;

✔ После до 16:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 23:00 — Полунощница, Пасхальная Утреня (до 3:00).

12 апреля:

✔ 09:00 — Литургия;

✔ 13:00−16:00 и после 17:00 — Освящение куличей и яиц.

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».

11 апреля:

✔ 21:00 — Исповедь, Полунощница, Пасхальная утреня (до 3:00).

Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.

11 апреля:

✔ 7:30−11:30 — Литургия;

✔ 12:00−20:00 — Освящение куличей;

✔ 23:20−0:00 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−4:00 — Утреня, Литургия, освящение куличей;

✔ 9:00−11:00 — Литургия;

✔ 11:00−15:00 — Молебны каждый час, освящение куличей;

✔ 16:00 — Вечернее богослужение.

Храм иконы Божией Матери Благодатное Небо.

11 апреля:

✔ 8:00−14:00 — Утреннее богослужение;

✔ 22:00−23:00 — Исповедь;

✔ 23:00−0:00 — Пасхальная Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:30 Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия;

✔ 9:00 — Литургия поздняя;

✔ 12:00−12:40 — Пасхальный молебен;

✔ 13:00−15:00 — Освящение куличей.

Храм свт. Николая Чудотворца.

11 апреля:

✔ 8:00 — Божественная литургия;

✔ 11:30−13:00 — Освящение куличей;

✔ 20:00 — Чтение Деяний святых апостолов;

✔ 22:30 — Исповедь;

✔ 23:15 — Полунощница;

✔ 0:00 — Божественная литургия ночная.

12 апреля:

✔ 9:00−11:00 — Божественная литургия утренняя;

✔ 11:00−15:00 — Освящение куличей.

Домовой храм свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского при Хабаровской Духовной семинарии.

11 апреля:

✔ 23:30−24:00 — Пасхальная полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия.

Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, подворье Петропавловского женского монастыря.

11 апреля:

✔ 7:30 — Литургия;

✔ После — Освящение куличей;

✔ 23:30−24:00 — Пасхальная полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия;

✔ После — Освящение куличей.

Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвящённый воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим за Россию в специальной военной операции.

11 апреля:

✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц;

✔ 23:00 — Исповедь;

✔ 23:20 — Полунощница.

12 апреля:

✔ 0:00−3:00 — Пасхальная утреня. Божественная литургия.