Расписание пасхальных служб в Хабаровске

Спасо-Преображенский кафедральный собор 11 апреля: ✔ 11:00−15:00 — Освящение куличей и яиц; ✔ 23:00 — Пасхальная Полунощница. 12 апреля: ✔ 0:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия; ✔ 9:00 — Литургия поздняя; ✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц. Храм святителя Иннокентия Иркутского 11 апреля: ✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц; ✔ 8:00−12:00 — […]