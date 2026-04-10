Расписание пасхальных служб в Хабаровске

Спасо-Преображенский кафедральный собор.
11 апреля:
✔ 11:00−15:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 23:00 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия;
✔ 9:00 — Литургия поздняя;
✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц.
Храм святителя Иннокентия Иркутского.
11 апреля:
✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 8:00−12:00 — Утреннее богослужение;
✔ 21:00−23:59 — Молитвы и полунощница;
✔ По окончании Божественной Пасхальной литургии — освящение куличей и яиц.
12 апреля:
✔ 0:00−4:00 — Пасхальное богослужение;
✔ 8:00−16:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 9:00−12:00 — Утреннее богослужение;
✔ 16:00−19:00 — Вечернее богослужение;
✔ 17:00 — Освящение куличей и яиц.
Покрова Пресвятой Богородицы.
11 апреля:
✔ 8:00 — Божественная литургия;
✔ По окончании и до 17:00 освящение продуктов;
✔ 22:00 — Вечернее богослужение, крестный ход, освящение продуктов.
12 апреля:
✔ 9:00 — Божественная литургия.
Храм святой блаженной Матроны Московской.
11 апреля:
✔ 23:20 — Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Пасхальное Богослужение.
Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы.
11 апреля:
✔ 7:40−11:00 — Божественная Литургия;
✔ После — Освящение куличей и яиц;
✔ 22:00 — Исповедь;
✔ 23:00 — Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия;
✔ 9:00−15:00 — Освящение куличей и прочей пасхальной снеди.
Христорождественский собор.
11 апреля:
✔ 20:00 — Чтение деяний св. апостолов;
✔ 21:30 — Начало исповеди;
✔ 23:20 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия ранняя;
✔ 9:00−12:00 Литургия поздняя.
Храм св. блгв. кн. Александра Невского.
11 апреля:
✔ 8:00 — Литургия;
✔ 12:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 21:00 до 23:30 — Исповедь;
✔ 23:30 — Пасхальная полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Пасхальная Утреня и Литургия;
✔ 9:00−10:30 — Литургия;
✔ 17:00−19:00 — Вечерняя служба.
Храм святой преподобномученицы Елизаветы.
11 апреля:
✔ 7:30−11:00 — Божественная литургия;
✔ 11:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 23:20−00:00 — Полунощница;
✔ 0:00 — Пасхальная Утреня, Божественная литургия.
12 апреля:
✔ 9:00−11:00 — Божественная литургия;
✔ 11:00−18:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 17:00−18:30 Вечернее богослужение.
Храм Серафима Саровского.
11 апреля:
✔ 9:00 — Божественная литургия;
✔ После до 16:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 23:00 — Полунощница, Пасхальная Утреня (до 3:00).
12 апреля:
✔ 09:00 — Литургия;
✔ 13:00−16:00 и после 17:00 — Освящение куличей и яиц.
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница».
11 апреля:
✔ 21:00 — Исповедь, Полунощница, Пасхальная утреня (до 3:00).
Градо-Хабаровский собор Успения Божией Матери.
11 апреля:
✔ 7:30−11:30 — Литургия;
✔ 12:00−20:00 — Освящение куличей;
✔ 23:20−0:00 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−4:00 — Утреня, Литургия, освящение куличей;
✔ 9:00−11:00 — Литургия;
✔ 11:00−15:00 — Молебны каждый час, освящение куличей;
✔ 16:00 — Вечернее богослужение.
Храм иконы Божией Матери Благодатное Небо.
11 апреля:
✔ 8:00−14:00 — Утреннее богослужение;
✔ 22:00−23:00 — Исповедь;
✔ 23:00−0:00 — Пасхальная Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:30 Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия;
✔ 9:00 — Литургия поздняя;
✔ 12:00−12:40 — Пасхальный молебен;
✔ 13:00−15:00 — Освящение куличей.
Храм свт. Николая Чудотворца.
11 апреля:
✔ 8:00 — Божественная литургия;
✔ 11:30−13:00 — Освящение куличей;
✔ 20:00 — Чтение Деяний святых апостолов;
✔ 22:30 — Исповедь;
✔ 23:15 — Полунощница;
✔ 0:00 — Божественная литургия ночная.
12 апреля:
✔ 9:00−11:00 — Божественная литургия утренняя;
✔ 11:00−15:00 — Освящение куличей.
Домовой храм свт. Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского при Хабаровской Духовной семинарии.
11 апреля:
✔ 23:30−24:00 — Пасхальная полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия.
Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, подворье Петропавловского женского монастыря.
11 апреля:
✔ 7:30 — Литургия;
✔ После — Освящение куличей;
✔ 23:30−24:00 — Пасхальная полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Пасхальное богослужение, Утреня Часы Литургия;
✔ После — Освящение куличей.
Храм-памятник воинской славы в честь Казанской иконы Божией Матери, посвящённый воинам-дальневосточникам земли Хабаровской, павшим за Россию в специальной военной операции.
11 апреля:
✔ 11:00−17:00 — Освящение куличей и яиц;
✔ 23:00 — Исповедь;
✔ 23:20 — Полунощница.
12 апреля:
✔ 0:00−3:00 — Пасхальная утреня. Божественная литургия.