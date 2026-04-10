Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В массовом ДТП с автобусом в Воронеже пострадал 23-летний водитель

Мужчина попал в больницу с места ДТП с автобусом в Воронеже.

Массовая авария с участием автобуса произошла накануне в Железнодорожном районе Воронежа. По данным ГУ МВД по региону, из-за нарушения безопасной дистанции 63-летний водитель автобуса ПАЗ «Вектор» устроил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 23-летний водитель.

После удара легковушку отбросило на движущийся в соседней полосе в попутном направлении автомобиль «ГАЗ 3302» под управлением 36-летнего водителя.

В массовой аварии получил травмы водитель «Лады». Его доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют в рамках проверки госавтоинспекторы.