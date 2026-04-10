В массовом ДТП с автобусом в Воронеже пострадал 23-летний водитель

Массовая авария с участием автобуса произошла накануне в Железнодорожном районе Воронежа. По данным ГУ МВД по региону, из-за нарушения безопасной дистанции 63-летний водитель автобуса ПАЗ «Вектор» устроил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада Ларгус», которым управлял 23-летний водитель.
После удара легковушку отбросило на движущийся в соседней полосе в попутном направлении автомобиль «ГАЗ 3302» под управлением 36-летнего водителя.
В массовой аварии получил травмы водитель «Лады». Его доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют в рамках проверки госавтоинспекторы.