На Дону полиция ищет подростков из-за кражи в парке

В Ростовской области правоохранители разыскивают подростков, причастных к ночному ограблению в парке развлечений. Об этом рассказали в социальных сетях ГУ МВД России по Ростовской области после мониторинга интернета. По словам свидетелей, компания молодых людей пробралась на территорию закрытого парка, взломала павильон с игрушками и забрала часть товара. На этом ребята не остановились: они добрались до соседней кофейни, где похитили деньги из кассы. Сейчас полиция работает над тем, чтобы вычислить и найти участников кражи. Все обстоятельства происшествия выясняются.