Суд изъял дорогой внедорожник у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

Нижегородский районный суд удовлетворил иск о взыскании в доход государства имущества бывшего первого заместителя главы администрации города. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства.
Установлено, что в ноябре 2025 года бывший чиновник Сергей Егоров приобрел премиальный автомобиль марки EXEED стоимостью более 6,3 млн рублей. Однако законность происхождения значительной части средств, потраченных на покупку иномарки, служащий подтвердить не смог. Суд постановил изъять машину немедленно.
Помимо гражданского иска, в отношении бывшего вице-мэра в настоящее время рассматривается уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Егоров вину признал.