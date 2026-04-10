Суд изъял дорогой внедорожник у бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

Установлено, что в ноябре 2025 года бывший чиновник Сергей Егоров приобрел премиальный автомобиль марки EXEED стоимостью более 6,3 млн рублей. Однако законность происхождения значительной части средств, потраченных на покупку иномарки, служащий подтвердить не смог. Суд постановил изъять машину немедленно.