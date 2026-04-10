Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в «Артек»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Севастопольские школьники из пострадавших при взрыве домов на улице Корчагина отправятся на отдых в детские центры «Артек» и «Алые паруса». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой о выделении путевок для наших детей вне конкурсного отбора. От имени севастопольских семей благодарю министра за поддержку наших ребят», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Уже сегодня восемь учащихся 5−11 классов отправляются в «Артек», еще один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр «Алые паруса» в Евпатории.

Кроме того, 14 младшеклассников, которые сейчас находятся на лечении, отправятся в «Артек» 28 мая.

«У “Артека” и “Алых парусов” есть уникальные возможности для организации досуга, оздоровления и психологической реабилитации детей. Участие в программах лучших детских центров страны позволит этим детям не только отвлечься от пережитых событий, но и получить новые положительные впечатления и укрепить здоровье», — убежден губернатор.

23 марта в одной из квартир на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел взрыв, конструкции здания разрушились. Погибла женщина и ее 20-летний сын, пострадали 12 человек. Из-за происшествия в городе-герое ввели режим ЧС регионального характера. После обследования часть разрушенной пятиэтажки решили демонтировать.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше