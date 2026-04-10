Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в «Артек»

«Обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой о выделении путевок для наших детей вне конкурсного отбора. От имени севастопольских семей благодарю министра за поддержку наших ребят», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Уже сегодня восемь учащихся 5−11 классов отправляются в «Артек», еще один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр «Алые паруса» в Евпатории.
Кроме того, 14 младшеклассников, которые сейчас находятся на лечении, отправятся в «Артек» 28 мая.
«У “Артека” и “Алых парусов” есть уникальные возможности для организации досуга, оздоровления и психологической реабилитации детей. Участие в программах лучших детских центров страны позволит этим детям не только отвлечься от пережитых событий, но и получить новые положительные впечатления и укрепить здоровье», — убежден губернатор.
23 марта в одной из квартир на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел взрыв, конструкции здания разрушились. Погибла женщина и ее 20-летний сын, пострадали 12 человек. Из-за происшествия в городе-герое ввели режим ЧС регионального характера. После обследования часть разрушенной пятиэтажки решили демонтировать.