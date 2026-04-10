Экс-депутата думы Дегтярска Хисамова приговорили к 8,5 годам колонии за взятку

Суд установил, с 11 апреля по 24 июня 2025 года Хисамов передал должностному лицу МКУ «УЖКХ МО Дегтярск» 185 тыс. руб. за содействие в осуществлении коммерческой деятельности местного предпринимателя и общее покровительство. От лица требовалось подписывать акты приемки выполненных работ по муниципальным контрактам и договорам в ускоренном порядке, а также способствовать в беспрепятственном и приоритетном заключении с бизнесменом договоров. По данным прокуратуры Свердловской области, предприниматель являлся подрядчиком по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и пешеходных тротуаров. Деньги передавались за подписание актов приемки работ и заключение контракта по сносу сухих деревьев, восстановлению водоотведения поверхностных вод. При этом Хисамов был материально заинтересован в деятельности предпринимателя.