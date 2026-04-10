В Муроме зарегистрировали 375 случаев острой кишечной инфекции

Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых. При необходимости пациентов направят в медорганизации Владимирской области: Роспотребнадзор устанавливает причину подъема заболеваемости и уже взял пробы воды для анализа, ситуация на контроле. «Также заключили контракт на поставку 2 000 доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак. Поставку ожидаем на следующей неделе. Сегодня запланирована закупка Интести-Бактериофаг в количестве 30 литров для детей», — отметил и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.