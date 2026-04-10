В Муроме зарегистрировали 375 случаев острой кишечной инфекции

ВЛАДИМИР, 10 апреля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Мурома Владимирской области зафиксировали 375 обращений от пациентов с симптомами острой кишечной инфекции. 188 заразившихся — дети, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

«На территории округа Муром уже зарегистрированы 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся — 188 детей, 187 взрослых», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для организации помощи детскому населению в Муромской районной детской больнице развернуто 32 койки. Госпитализированы 32 ребенка, состояние — средней степени тяжести, началась вакцинация против гепатита А. «Взрослые госпитализированы в Центральную РБ № 2. В больнице сейчас находятся 38 человек, состояние — средней степени тяжести. Начаты прививочные мероприятия, в наличии 20 доз вакцины. Утром дополнительно поставлено еще 144 дозы», — пояснили в пресс-службе.

Амбулаторное лечение получают 129 детей и 106 взрослых. При необходимости пациентов направят в медорганизации Владимирской области: Роспотребнадзор устанавливает причину подъема заболеваемости и уже взял пробы воды для анализа, ситуация на контроле. «Также заключили контракт на поставку 2 000 доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак. Поставку ожидаем на следующей неделе. Сегодня запланирована закупка Интести-Бактериофаг в количестве 30 литров для детей», — отметил и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.