Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти поймали мужчину с крупной партией наркотиков

Житель Тольятти прятал в кустах десятки свертков с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

Патрульные в Тольятти задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Мужчина пытался спрятать что-то в кустах на улице Победы, а при виде полиции бросился бежать. В его рюкзаке нашли более 43 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Тольяттинец признался, что купил партию запрещенных веществ через интернет. Он планировал распространять наркотики через тайники на территории города. Из рюкзака изъяли три банки, в которых находился 41 сверток», — пояснили в ведомстве.

Раньше мужчину уже судили за кражи. Против него возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в значительном размере. Суд отправил жителя Тольятти под домашний арест. Полицейские ищут организаторов незаконного бизнеса и канал поставки запрещенного вещества в регион.