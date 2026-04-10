В Тольятти поймали мужчину с крупной партией наркотиков

Патрульные в Тольятти задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Мужчина пытался спрятать что-то в кустах на улице Победы, а при виде полиции бросился бежать. В его рюкзаке нашли более 43 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
«Тольяттинец признался, что купил партию запрещенных веществ через интернет. Он планировал распространять наркотики через тайники на территории города. Из рюкзака изъяли три банки, в которых находился 41 сверток», — пояснили в ведомстве.
Раньше мужчину уже судили за кражи. Против него возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в значительном размере. Суд отправил жителя Тольятти под домашний арест. Полицейские ищут организаторов незаконного бизнеса и канал поставки запрещенного вещества в регион.