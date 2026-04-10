В Тольятти поймали мужчину с крупной партией наркотиков

Патрульные в Тольятти задержали 42-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Мужчина пытался спрятать что-то в кустах на улице Победы, а при виде полиции бросился бежать. В его рюкзаке нашли более 43 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.