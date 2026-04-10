В Волгограде работодатель с ножом отбивался от требующего зарплату грузчика

Рабочий конфликт из-за зарплаты перерос в поножовщину в Волгограде. Его участниками стали 54-летний грузчик и его 59-летний работодатель.
Пострадавший мужчина подрабатывал у 59-летнего коммерсанта разгрузкой рыбной продукции. Рассчитываться с ним торговец не спешил. Работник стал скандалить. Предприниматель схватился за нож.
«6 апреля очевидцы сообщили во второй отдел полиции о ножевом ранении на улице 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе. На место происшествия немедленно выдвинулась следственно-оперативная группа», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
К моменту прибытия правоохранителей подозреваемый успел скрыться. Пострадавшему очевидцы вызвали медиков. О случившемся оперативно проинформировали все наряды полиции, дежурившие в тот день на улицах города.
В настоящее время коммерсанта задержали, следователь возбудил уголовное дело. Решается вопрос об аресте задержанного. Ему грозит до 10 лет колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: у пострадавшего порезан живот и левое плечо.
