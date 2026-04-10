На жителя Миасса, присвоившего опасную находку, завели уголовное дело

На жителя Челябинской области, присвоившего опасную находку, завели уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло в Миассе. Там мужчина обнаружил металлическую банку с порохом. Осознавая, что вещество является взрывчатым, присвоил находку и хранил ее без необходимого разрешения.

Банку нашли полицейские во время обыска. Эксперты установили, что ее содержимое — это порох промышленного изготовления, относящийся к взрывчатым веществам метательного действия, масса свыше 240 граммов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 2221 (незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ).