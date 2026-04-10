Любовь с кулаками: минчанин жестоко избил сожительницу за ревность

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Жительница Минска попала в больницу с многочисленными травмами, которые ей нанес гражданский муж в порыве выяснения отношений, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Причиной для семейной ссоры, как позже установили правоохранители, стала ревность минчанки.

Так, в ходе проверки выяснилось, что 63-летняя жительница столицы и ее 65-летний сожитель ужинали. Трапеза проходила с употреблением алкоголя. В какой-то момент мужчине позвонила подруга. Позже он рассказал правоохранителям, что это и стало причиной для начала конфликта.

«Установлено, что во время ужина между мужчиной и женщиной начался конфликт из-за ревности и выпитого алкоголя», — говорится в сообщении правоохранителей.

Там уточнили, что словесная перепалка быстро переросла в драку. Минчанин принялся избивать сожительницу, нанося ей многочисленные удары по голове и телу.

В определенный момент женщине удалось спрятаться и вызвать милицию.

Правоохранители оперативно прибыли по сигналу и задержали дебошира. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Что касается сожительницы агрессора, ее госпитализировали с многочисленными травмами. Сейчас она находится под наблюдением медиков и ее жизни ничего не угрожает, отметили в ГУВД.

Правоохранители призвали белорусов не замалчивать факты домашнего насилия, а сообщать о них в милицию, но номеру дежурной службы 102, через чат-бот «Мы всегда рядом» или обратившись в территориальный ОВД лично.