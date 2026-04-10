В Кировском районе мужчина незаконно изготовил кинжал: ему вынесли приговор

Крымчанин получил год исправительных работ за незаконное изготовление кинжала.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Крыма 37-летнего местного жителя признали виновным в незаконном изготовлении холодного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В сентябре 2025 года крымчанин с помощью имеющегося у него оборудования изготовил нож. Экспертиза показала, что это клинковое холодное оружие колюще-режущего действия — кинжал. Мужчина использовал этот предмет в бытовых целях до тех пор, пока его не изъяли полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к году исправительных работ. 5% зарплаты осужденного будет удерживаться в доход государства.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

