Машину бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода изымают по решению суда

Нижегородский районный суд удовлетворил требования прокурора об обращении автомобиля бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в доход государства в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
В ноябре 2025 года чиновник Сергей Егоров приобрел автомобиль марки «EXEED EXLANTIX ET» стоимостью более 6,3 млн рублей. Доказать законность большей части денег, потраченных на покупку, он не смог.
Из-за этого прокуратура Нижегородской области предъявила в суд исковое заявление с требованием изъять имущество в доход Российской Федерации. В обосновании указывалось, что Егоров приобрел автомобиль с нарушением законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов. В итоге суд удовлетворил требования прокурора: машина подлежит изъятию.
Кроме того, бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода проходит по уголовному делу о коррупции. Решением суда ему продлили домашний арест до 19 сентября.