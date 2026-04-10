Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машину бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода изымают по решению суда

Чиновник не смог доказать законность своей покупки.

Нижегородский районный суд удовлетворил требования прокурора об обращении автомобиля бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в доход государства в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ноябре 2025 года чиновник Сергей Егоров приобрел автомобиль марки «EXEED EXLANTIX ET» стоимостью более 6,3 млн рублей. Доказать законность большей части денег, потраченных на покупку, он не смог.

Из-за этого прокуратура Нижегородской области предъявила в суд исковое заявление с требованием изъять имущество в доход Российской Федерации. В обосновании указывалось, что Егоров приобрел автомобиль с нарушением законов о противодействии коррупции и отмыванию преступных доходов. В итоге суд удовлетворил требования прокурора: машина подлежит изъятию.

Кроме того, бывший первый замглавы администрации Нижнего Новгорода проходит по уголовному делу о коррупции. Решением суда ему продлили домашний арест до 19 сентября.