Под Волгоградом двое пострадали после вылета «Лады» в кювет

В Палласовском районе Волгоградской области легковушка вылетела в кювет. Авария произошла на участке региональной трассы у хутора Камышовка.

— В 13:00 на 28 км автодороги «Палласовка — Кайсацкое» 71-летний водитель, не справившись с управлением автомобилем «Лада Гранта», допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль кубарем слетел с дороги и получил серьёзные повреждения. Пострадал капот и верхняя часть кузова. Машина частично лишилась остекления.

Отметим, находящийся за рулём пенсионер и его пассажирка были доставлены каретой скорой помощи в больницу.

Фото: полиция.