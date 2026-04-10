Иностранец пытался вывезти из Новосибирска более 313 тысяч долларов наличными

В новосибирском аэропорту Толмачёво сотрудники таможни пресекли попытку вывоза крупной суммы наличных, которая по закону подлежала обязательному декларированию. Фигурантом инцидента стал тридцатилетний иностранный гражданин, собиравшийся вылететь рейсом в Душанбе — столицу Таджикистана.
Сдав сумку, набитую деньгами, в багажное отделение, он сам попытался пройти таможенный контроль через так называемый «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако замысел путешественника раскрыла рентгеновская установка. При сканировании личных вещей инспекторы увидели десятки плотных пачек, упакованных между предметами гардероба.
Внутри оказались тысячные и пятитысячные купюры. Общая сумма изъятых наличных составила более 25 миллионов рублей. В пересчёте на американскую валюту эта сумма эквивалентна 313 тысячам долларов США.
На первых минутах общения с таможенниками мужчина отрицал факт перевозки крупной суммы, однако в ходе полномасштабного досмотра был вынужден признать свою вину и подтвердить наличие денег.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. Теперь ему грозит серьёзное наказание: либо штраф.
«ФТС России напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства в рублях, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС», — сообщили в пресс-службе ведомства.