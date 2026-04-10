Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший свердловский учитель, обвиняемый в удушении учеников, ушел на СВО

Экс-учитель игры на балалайке Артем Ваганов, которого обвиняли в удушении учеников, отправился на спецоперацию. Об этом рассказал источник.

Источник: ЕАН

В отношении педагога возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц» и ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Ранее суд отправил его под арест по 18 мая, пишет «Коммерсантъ-Урал».

По версии сыщиков, учитель приглашал домой учеников и за деньги предлагал им проверить дыхание. При этом он якобы душил детей полиэтиленовым пакетом. Расследование дела поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.