Система раннего обнаружения пожара спасла детский сад в Перми

Система автоматического обнаружения пожара спасла детский сад в Перми, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Утром 8 апреля в одном из детских садов Кировского района Перми сработала система «Стрелец-Мониторинг» (автоматическая система безопасности, которая при пожаре мгновенно отправляет сигнал в МЧС, — прим.ред.). Сигнал о возгорании поступил на пульт, и пожарно-спасательные подразделения прибыли на место.
Причиной пожара стало короткое замыкание в распределительном навесном электрощите. Площадь возгорания в помещении электрощитовой составила всего 0,1 квадратного метра. Горение потушили огнетушителем ещё до приезда пожарных.
Из здания эвакуировали 84 человека, из них 74 ребёнка. Пострадавших нет.
В минтербезе напоминают: при обнаружении пожара звоните по телефонам 112, 01 или 101.