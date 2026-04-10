Мошенники ведут охоту на аккаунты умерших россиян

ИА DEITA.RU сообщает о новой волне мошенничества, связанной с аккаунтами умерших людей на портале «Госуслуги». Злоумышленники активно продают эти аккаунты на «чёрном рынке». Торговля поставлена на поток, и можно приобрести аккаунт «под ключ» с нужными параметрами, такими как возраст и место проживания.
Стоимость аккаунта варьируется от 100 рублей до 125 долларов, причём дороже всего обходятся аккаунты россиян с высоким кредитным рейтингом. Преступники используют эти аккаунты для оформления кредитов, регистрации SIM-карт и других криминальных схем.
К одному аккаунту можно привязать до 20 телефонных номеров, что позволяет злоумышленникам проворачивать сложные и многоступенчатые сценарии обмана. Автоматического удаления аккаунтов умерших пользователей на «Госуслугах» не предусмотрено, но родственник покойного может обратиться в службу поддержки портала или в Минцифры для удаления аккаунта.
Для этого потребуются паспорт, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство с умершим (или копии всех этих документов). После сверки данных аккаунт будет деактивирован. Родственник также может самостоятельно войти в личный кабинет умершего, зная пароль и логин, и удалить профиль.
Неиспользуемые телефонные номера также являются объектом интереса для мошенников. Неиспользуемым считается номер, который не использовался в течение полугода. По закону его можно снова выставить на продажу и оформить на другого человека, даже если неактивный владелец номера ещё жив. После смерти человека эксперты рекомендуют как можно скорее блокировать номер или перерегистрировать его на другого члена семьи, чтобы избежать мошенничества.