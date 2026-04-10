Мошенники ведут охоту на аккаунты умерших россиян

Неиспользуемые телефонные номера также являются объектом интереса для мошенников. Неиспользуемым считается номер, который не использовался в течение полугода. По закону его можно снова выставить на продажу и оформить на другого человека, даже если неактивный владелец номера ещё жив. После смерти человека эксперты рекомендуют как можно скорее блокировать номер или перерегистрировать его на другого члена семьи, чтобы избежать мошенничества.