В Минске пенсионер из ревности избил свою сожительницу во время ужина. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД поступило сообщение о 63-летней женщине, которая стала жертвой физического насилия со стороны сожителя. Милиционеры, приехавшие на место, задержали 65-летнего минчанина.
По данным милиции, во время ужина между пенсионерами случился конфликт по причине ревности, а также выпитого спиртного. Житель Минска нанес своей сожительнице многочисленные удары по голове и телу. Однако женщине удалось спрятаться, и она смогла обратиться за помощью.
«Минчанка была госпитализирована с многочисленными травмами, сейчас ее жизнь вне опасности», — сообщили в ГУВД.
В отношении минчанина было заведено уголовное дело.
