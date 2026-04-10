Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пенсионер из ревности избил свою сожительницу во время ужина

Минчанин из ревности избил сожительницу — она позвонила в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионер из ревности избил свою сожительницу во время ужина. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанское РУВД поступило сообщение о 63-летней женщине, которая стала жертвой физического насилия со стороны сожителя. Милиционеры, приехавшие на место, задержали 65-летнего минчанина.

По данным милиции, во время ужина между пенсионерами случился конфликт по причине ревности, а также выпитого спиртного. Житель Минска нанес своей сожительнице многочисленные удары по голове и телу. Однако женщине удалось спрятаться, и она смогла обратиться за помощью.

«Минчанка была госпитализирована с многочисленными травмами, сейчас ее жизнь вне опасности», — сообщили в ГУВД.

В отношении минчанина было заведено уголовное дело.

