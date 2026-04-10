Петербуржец похитил у бизнесмена 19 млн под видом помощи СВО

Петербуржец вместе с экс-начальником ФКУ «Центравтомагистраль» Игорем Глазыриным похитил у предпринимателя 19 млн рублей. Сообщники убедили бизнесмена, что средства пойдут на помощь СВО, сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Следователи выяснили, что с августа по декабрь 2023 года фигуранты заявили предпринимателю, что он не может заключить госконтракты, если не переведёт 19 миллионов на гуманитарные нужды. Сообщники получили деньги, но не стали помогать бойцам СВО, а просто потратили их на личные нужды.
Стоит отметить, что Глазырин уже был арестован по подозрению во взятке в 12 миллионов рублей за помощь с госконтрактами на содержание федеральных трасс.