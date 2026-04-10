Обугленное тело пенсионера обнаружили на садовом участке под Петербургом

На участке одного из садоводств Морозовского городского поселения Всеволожского района обнаружили тело 68-летнего пенсионера. На нем зафиксировали следы обгорания. Трагедия стала поводом для проведения доследственной проверки, о чем сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.
— По предварительной информации, мужчина приехал на дачу в конце марта 2026 года. С тех пор он регулярно жег сухую траву. На месте происшествия заметили участки обгоревшей растительности, пустые бутылки из-под алкоголя и емкости с жидкостью для розжига, — рассказали в ведомстве.
Следователи назначили медицинскую судебную экспертизу. Они также продолжили устанавливать все обстоятельства и причины трагедии.
