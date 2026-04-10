Под Воронежем 63-летний мужчина десять лет хранил нелегальное оружие и боеприпасы

В Бобровском районе Воронежской области полицейские изъяли у 63-летнего жителя поселка Дугинка незарегистрированный карабин и арсенал боеприпасов — 57 патронов калибра 5,6 мм. Опасная находка, которую мужчина прятал в своем доме около десяти лет, стала основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом в региональном ГУ МВД сообщили 10 апреля.
Изъятое сразу направили на баллистическую экспертизу, которая подтвердила, что оружие полностью исправно, как и 55 из всех найденных патронов.
Сам задержанный пояснил, что не планировал преступлений, а оружие якобы нашел на свалке еще десять лет назад. Мужчина утверждает, что привел карабин в порядок, очистив его от ржавчины, и решил оставить у себя «на всякий случай».
Теперь за незаконное хранение оружия ему грозит до 5 лет колонии. На время следствия фигурант оставлен под подпиской о невыезде.