Почти тысяча участков и 14 мостов затоплены в Нижегородской области

Паводок охватил уже 28 муниципалитетов региона, под воду ушли дороги в Семеновском и Перевозском округах.

В Нижегородской области на контроле остаются зоны подтопления в 28 муниципальных образованиях. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на текущий момент затоплено 11 домов, 964 приусадебных участка, 14 низководных мостов и 23 участка автомобильных дорог. За последние сутки новые случаи зафиксированы в Бору, Перевозском и Семеновском округах, а также в СНТ Кстовского района и Нижнего Новгорода.

Несмотря на серьезные масштабы половодья, погибших и пострадавших нет, а эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг ситуации, при этом отмечаются и положительные изменения: за сутки от воды освободились шесть участков в Большеболдинском округе. В пострадавших районах работают оперативные группы, которые контролируют уровень воды и безопасность транспортного сообщения.

Когда большая вода отступит, владельцам имущества предстоит масштабная работа по восстановлению. Чтобы спасти дом и огород после паводка, эксперты рекомендуют тщательно просушить помещения тепловыми пушками, соблюдая технику безопасности, и перекопать почву для восстановления доступа кислорода к корням растений. Если имущество не было застраховано, за компенсацией ущерба необходимо обращаться в администрацию муниципалитета или к виновнику подтопления, предварительно зафиксировав масштаб потерь с помощью профессионального оценщика.