«Скатившееся бревно придавило». В Борисове на пилораме погиб 34-летний работник

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале проверки в связи со смертью работника на частной пилораме в Борисове 9 апреля.
По предварительной информации, 34-летний мужчина работал на ленточном станке для распиловки древесины и в какой то момент вошел в рабочую зону станка, нарушив правила техники безопасности. Скатившееся бревно придавило мужчину, а прибывшие на место медики констатировали его смерть.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи не только провели осмотр места происшествия, но и опросили очевидцев, назначили ряд экспертных исследований.