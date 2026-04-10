Прокуратура признала фиктивным брак гражданки Азербайджана и жителя Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
50-летний житель Приморско-Ахтарска и 35-летняя гражданка Азербайджана поженились в 2017 году. Но «супруги» вместе не жили и общее хозяйство не вели. Как выяснилось, брак заключен для получения женщиной разрешения на временное проживание в России.
Прокуратура Приморско-Ахтарского района обратилась в суд с иском о признании брака фиктивным и аннулировании выданного разрешения.
«Исковые требования прокурора района удовлетворены судом в полном объеме», — сообщили в надзорном органе.