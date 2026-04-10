Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минские судэксперты установили личность трупа с помощью отпечатков рук

Минские судебные эксперты установили личность умершего мужчины с помощью дактилоскопии.

Источник: Комсомольская правда

Эта история началась со звонка по телефону 103 о том, что в одной из минских многоэтажек на лестничной площадке в бессознательном состоянии обнаружен неизвестный мужчина.

«Скорая» доставила мужчину в больницу, но вскоре там, не приходя в сознание, он скончался.

В личных вещах умершего не оказалось никаких документов. Специалисты провели дактилоскопирование, в результате было установлено, что умерший — 51-летний житель Гомеля. Мужчина скончался из-за острого отравления этиловым спиртом, о чем свидетельствует его наличие в крови в концентрации более 5 промилле, что соответствует двум бутылкам водки.

Правоохранители нашли родственников погибшего и сообщили им о случившемся.