В Самаре арестован член ОПГ «автоюристов» по делу о хищении 113 млн руб. у автозавода

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области, по версии следствия, в период с сентября 2020 года по ноябрь 2024 года фигурант вместе с неустановленными соучастниками под руководством некоего С., а также в группе с З., А., Н. и другими лицами добился получения автовладельцами денег от завода-производителя транспортных средств. Юридическим основанием для выплат служили мировые соглашения и судебные решения. Фактически, считает следствие, средствами (не менее 113,2 млн руб.) завладели члены группы и распорядились ими по своему усмотрению. Кроме того, им вменяется покушение на хищение еще 25,85 млн руб. (ч. 3 ст. 30 УК РФ).