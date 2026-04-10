Бастрыкин затребовал доклад о вспышке инфекции в частных детсадах Ленобласти

В ходе расследования выяснили, что причиной отравления стало некачественное мясо. Питание в детских садах организовывала компания «Альфа Групп». Проверка вскрыла грубейшие нарушения: на предприятиях не хватало оборудования, нарушали технологию приготовления. Готовую продукцию везли без соблюдения температурного режима, на упаковке не было информации о дате и времени изготовления. Персонал работал без медосмотров, а на кухнях нашли еду с признаками порчи и просроченными сроками годности. Суд уже приостановил деятельность «Альфа Групп» на 30 суток.