Бастрыкин затребовал доклад о вспышке инфекции в частных детсадах Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту вспышки инфекционных заболеваний в частных детских садах. Речь идет о сети учреждений группы компаний «Эрудит», где заболели воспитанники и сотрудники.
— Глава СК поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области представить доклад о ходе расследования, — сообщила пресс-служба Следкома РФ.
По данным следствия, произошла вспышка сальмонеллезной инфекции. Роспотребнадзор оперативно приостановил работу всех 47 детских садов сети, чтобы остановить распространение болезни. Детей отправили по домам.
В ходе расследования выяснили, что причиной отравления стало некачественное мясо. Питание в детских садах организовывала компания «Альфа Групп». Проверка вскрыла грубейшие нарушения: на предприятиях не хватало оборудования, нарушали технологию приготовления. Готовую продукцию везли без соблюдения температурного режима, на упаковке не было информации о дате и времени изготовления. Персонал работал без медосмотров, а на кухнях нашли еду с признаками порчи и просроченными сроками годности. Суд уже приостановил деятельность «Альфа Групп» на 30 суток.
Проверили и поставщика продуктов — компанию «ЛИДЕР ГРУПП». Там тоже нашли нарушения: сотрудников допускали к работе без медосмотров и гигиенического обучения, не было дезинфицирующих средств. В пробе мяса цыплят-бройлеров от производителя — «Василевской птицефабрики» из Пензенской области — обнаружили сальмонеллу. Более 500 кг опасной продукции изъяли из оборота.