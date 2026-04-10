Уголовное дело завели после нападения бродячей собаки на ребенка в Копейске

Уголовное дело завели после нападения бродячей собаки на ребенка в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло в Копейске у подъезда одного из домов по улице Короленко.

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

В настоящее время на место происшествия направлена организация по отлову безнадзорных собак, следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.