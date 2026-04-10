В Челябинске неравнодушные горожане помогли задержать двух преступников

Все произошло в Калининском районе. Там в полицию поступило сообщение от бдительных жителей о возможном угоне.
Очевидцы заметили во дворе дома по улице Молодогвардейцев двух нетрезвых мужчин, пытавшихся завладеть автомобилем ВАЗ с разбитым стеклом. На вопросы о том, их ли это машина и почему она повреждена, молодые люди не смогли ответить. Прохожие предположили, что стали свидетелями угона, сообщили в полицию.
«Одного из подозреваемых жители задержали до приезда стражей порядка. Второму удалось скрыться, однако вскоре по приметам его задержали прибывшие сотрудники полка ППСП», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Злоумышленниками оказались неработающие и ранее судимые парни 2006 и 2003 годов рождения. Поздним вечером они целенаправленно искали незапертые машины. Остановившись у ВАЗа, разбили камнем стекло, проникли в салон и попытались завести двигатель. Незадолго до этого аналогичным способом пытались угнать другой автомобиль, припаркованный в соседнем дворе, но неудачно.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 (угон). Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.