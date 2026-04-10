ДНК свинины и курицы нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде

Лабораторная проверка выявила в мясной продукции незаявленные ДНК, что указывает на фальсификацию или нарушение технологий.

В Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в ходе пищевого мониторинга обнаружили подмену состава в мясных изделиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что проверку проходил образец сосисок с названием «Говяжьи», который должен был содержать строго определенный вид мяса.

Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволил выявить в образцах ДНК курицы и свиньи, не указанные на маркировке. Подобное несоответствие нормативным документам может свидетельствовать как о намеренной фальсификации продукции производителем с целью экономии, так и о серьезных нарушениях технологического процесса на предприятии.

Результаты испытаний уже внесены в систему «Веста», а по факту нарушения сформирован срочный отчет. Вся информация передана в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия для принятия оперативных мер реагирования в отношении производителя.

Ранее сообщалось, что мясо и рыбу «из будущего» нашёл нижегородский Россельхознадзор.