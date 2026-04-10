В Борисовском районе мужчина пытался задушить подростка

Правоохранители задержали мужчину, который напал на подростка под Борисовом.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Борисовского РУВД по горячим следам задержали мужчину, который вечером напал на 15-летнего подростка, схватил его за шею и пытался душить, сообщает УВД Миноблисполкома.

Подросток обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы и рассказал о нападении неизвестного во время прогулки. Тот просил купить ему зажигалку. Подросток описал напавшего на него и сказал куда он побежал.

Правоохранители задержали хулигана менее чем за десять минут.

Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье за хулиганство.

