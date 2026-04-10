В Борисовском районе мужчина пытался задушить подростка

Сотрудники Борисовского РУВД по горячим следам задержали мужчину, который вечером напал на 15-летнего подростка, схватил его за шею и пытался душить, сообщает УВД Миноблисполкома.
Подросток обратился к сотрудникам патрульно-постовой службы и рассказал о нападении неизвестного во время прогулки. Тот просил купить ему зажигалку. Подросток описал напавшего на него и сказал куда он побежал.
Правоохранители задержали хулигана менее чем за десять минут.
Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье за хулиганство.
Кстати, минские судэксперты установили личность трупа с помощью отпечатков рук.
А еще в Минске пенсионер из ревности избил свою сожительницу во время ужина.
Мы писали, что ГАИ показала видео, как Nissan сбил двух школьниц на электросамокате в Минске.