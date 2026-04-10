В Самаре бывшего финансового директора аэропорта наказали за кражу 10 млн рублей

В Самаре суд вынес приговор бывшему финансовому директору международного аэропорта. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие доказало, что за несколько лет она похитила у предприятия более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.