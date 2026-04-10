В Самаре бывшего финансового директора аэропорта наказали за кражу 10 млн рублей

Жительницу Самары отправили в колонию за хищение крупной суммы у воздушной гавани.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре суд вынес приговор бывшему финансовому директору международного аэропорта. Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие доказало, что за несколько лет она похитила у предприятия более 10 миллионов рублей. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Суд установил, что с 2016 по 2020 годы сотрудница оплачивала личные покупки за счет компании. Она использовала служебное положение и обманывала руководство. Теперь жительница региона проведет 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — пояснили в ведомстве.

Самарчанка также обязана полностью возместить причиненный ущерб. До этого женщина тратила деньги аэропорта и его партнеров на свои нужды. Суд поддержал требование прокурора и назначил лишение свободы. Теперь женщине придется вернуть все похищенные средства организации в полном объеме.