Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Семеновском округе

Водитель не справился с управлением.

Три человека пострадали в ДТП в Семеновском округе сегодня утром, 10 апреля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.

Авария произошла в 08:30. Водитель, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением на крутом повороте и врезался в автобус, который двигался из Семенова в Ковернино.

Пострадали пассажиры автобуса — мужчина и женщина. Их доставили в ЦРБ в Семенове. Восемнадцатилетнюю девушку, которая находилась на заднем сидении внедорожника, врачи осмотрели на месте.

Ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в ДТП на улице Рельсовой в Нижнем Новгороде.