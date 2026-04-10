Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Семеновском округе

Три человека пострадали в ДТП в Семеновском округе сегодня утром, 10 апреля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области.
Авария произошла в 08:30. Водитель, управляя автомобилем УАЗ, не справился с управлением на крутом повороте и врезался в автобус, который двигался из Семенова в Ковернино.
Пострадали пассажиры автобуса — мужчина и женщина. Их доставили в ЦРБ в Семенове. Восемнадцатилетнюю девушку, которая находилась на заднем сидении внедорожника, врачи осмотрели на месте.
