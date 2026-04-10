«Поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок… Имеется информация о том, что пострадали восемь человек: семеро взрослых и один ребенок», — сообщается в канале управления в Max.
Во Владикавказе прогремел взрыв на складе с пиротехникой, есть пострадавшие
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 апр — РИА Новости. Число пострадавших при ЧП на складских помещениях во Владикавказе выросло до восьми, среди них один ребенок, сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.