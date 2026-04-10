В Челябинске суд продлил арест обвиняемым в похищении девушки и вымогательстве

Из материалов дела следует, что все произошло весной-летом 2025 года. Женщина стала требовать у невестки (супруги ее сына, с которой фигурантка находилась в личных неприязненных отношениях) 200 тыс. рублей, а также права на автомобиль Mercedes-Benz.
Поскольку девушка отвечала отказом, у свекрови возникла идея похитить родственницу, она обратилась к знакомому, тот согласился.
В августе невестку с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, силой посадили в автомобиль и повезли к дом, где должны были удерживать вплоть до выполнения ею ранее высказанных требований. Однако вскоре злоумышленников задержали полицейские.
Постановлением Советского районного суда обоим фигурантам продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля 2026 года. Дело по существу начнут рассматривать 14 мая.