В Подмосковье арестовали обвиняемого в переводе 9 тыс. рублей террористам

«В Раменском городском суде рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Собирхонова Ш. А. У., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Собирхонов, находясь на территории Раменского муниципального округа, в период с 22 июня по 16 августа 2022 года перечислил 9 380 рублей установленному участнику международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Суд избрал Собирхонову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 7 июня 2026 года.