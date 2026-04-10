В Челябинске восемь человек отдали под суд за изготовление порнографии

В Челябинске восемь человек отдали под суд за изготовление порнографии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

По информации регионального Главка МВД, речь идет про участников организованной группы.

Ее собрал 29-летний мужчина. В группе были четко распределены роли: продюсеры, операторы, вебкам-модели. Преступная деятельность осуществлялась с 2022 года по 2024-й.

«В ходе расследования полицейскими было проведено более 30 обысков, изъята компьютерная техника, средства связи, банковские карты. По ходатайству следователя наложен арест на денежные средства организатора в сумме почти 3 млн рублей, а также на активы в долларах США и евро», — говорится в комментарии.

В настоящее время дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Всех фигурантов обвинили по пунктами «а», «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот материалов порнографического характера).

Преступная деятельность криминальной сети была пресечена оперативниками подразделений уголовного розыска и управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД.

