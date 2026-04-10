Пенсионерка в Воронеже лишилась трех миллионов, спасаясь от дела о госизмене

75-летняя женщина из Воронежа стала жертвой телефонных мошенников и лишилась всех своих сбережений после звонков якобы «из регистратуры» и «прокуратуры». Доверчивость стоила женщине более трех миллионов рублей, которые она лично передала в руки преступникам, пытаясь спастись от выдуманного обвинения в госизмене. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 10 апреля.
Афера началась с того, что под предлогом записи на диспансеризацию злоумышленники выманили у пострадавшей номер СНИЛС. Получив доступ к личным данным, преступники взяли паузу, а через несколько дней с женщиной связался подставной «прокурор Воронежского гарнизона», который ошеломил ее известием о возбуждении уголовного дела за госизмену. По легенде аферистов, с ее счета якобы был отправлен перевод в поддержку недружественного государства, и теперь единственным способом избежать тюрьмы была срочная «декларация» всех наличных.
8 апреля в самом центре города, на улице Фридриха Энгельса, действуя по инструкции «кураторов», напуганная пенсионерка вынесла из дома 3 050 000 рублей и передала их специальному курьеру. Только когда связь с лжесиловиками оборвалась, женщина осознала, что стала жертвой обмана.
Сейчас полиция разыскивает причастных в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. При этом случай не единичен: всего за минувшие сутки жители региона пополнили кошельки киберпреступников в общей сложности на 7 миллионов рублей.
— От действий дистанционных мошенников пострадало десять граждан и еще у одного похищены деньги с банковской карты, — уточнили в полиции.