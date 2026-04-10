В Прикамье осудили подростков, укравших 500 метров телефонного кабеля

Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны.

Двое несовершеннолетних жителей Березников признаны виновными в краже телефонного кабеля, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

Следствие установило, что в ночь с 26 на 27 мая 2025 года подростки приехали в Александровск, спустились в канализационные колодцы и с помощью ножовки перерезали телефонные кабели общей длиной более 500 метров. Часть похищенного они вывезли и сбыли. Ещё через сутки, когда подростки попытались забрать остатки, их заметили очевидцы и вызвали полицию. Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны.

Суд приговорил подростков к обязательным работам. Кроме того, с них взыскали ущерб оператору связи — более 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

В СК напомнили, что уголовная ответственность за кражу наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.