Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф 9 тысяч рублей и 5 лет без руля. В Фаниполе мотоциклист преследовал бывшую девушку

В Фаниполе мотоциклист преследовал бывшую девушку на машине.

Источник: скриншот видео УГАИ УВД Миноблисполкома

В милицию позвонила женщина-водитель и рассказала, что в Фаниполе ее преследует на мотоцикле бывший молодой человек, который, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения, и всячески препятствует ее движению на автомобиле, создает аварийную ситуацию, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали в указанное место, где и обнаружили преследователя, которым оказался 38-летний местный житель.

Результат освидетельствования показал у мужчины 1,97 промилле алкоголя в крови, что примерно равно выпитой бутылке крепкого алкоголя.

Его мотоцикл доставлен на охраняемую стоянку, а мотоциклисту выписан штраф 200 базовых (9 тысяч рублей) с лишением права управления на 5 лет.