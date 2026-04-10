Штраф 9 тысяч рублей и 5 лет без руля. В Фаниполе мотоциклист преследовал бывшую девушку

В милицию позвонила женщина-водитель и рассказала, что в Фаниполе ее преследует на мотоцикле бывший молодой человек, который, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения, и всячески препятствует ее движению на автомобиле, создает аварийную ситуацию, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Сотрудники ГАИ незамедлительно выехали в указанное место, где и обнаружили преследователя, которым оказался 38-летний местный житель.
Результат освидетельствования показал у мужчины 1,97 промилле алкоголя в крови, что примерно равно выпитой бутылке крепкого алкоголя.
Его мотоцикл доставлен на охраняемую стоянку, а мотоциклисту выписан штраф 200 базовых (9 тысяч рублей) с лишением права управления на 5 лет.