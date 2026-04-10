9,6 млн потратила на ставки бухгалтер одного из операторов связи в Нижнем

Женщина два года выводила деньги компании на счет своего отца, используя фиктивные операции с закрытыми договорами.

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней сотрудницы телекоммуникационной компании, обвиняемой в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, уточнив, что материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд.

Следователи Автозаводского района установили, что с мая 2023 по март 2025 года бухгалтер использовала доступ к счетам для проведения махинаций. Она аннулировала начисления по закрытым договорам с юридическими лицами и оформляла фиктивные возвраты средств на банковскую карту своего отца. Похищенные деньги обвиняемая тратила на азартные игры и ставки.

За два года злоумышленница присвоила более 9,6 млн рублей. В ходе следствия нижегородка полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, вернув организации 3,3 млн рублей. Согласно части 4 статьи 160 УК РФ, бывшему бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что группу мошенников будут судить за кражу соцвыплат в Арзамасе.