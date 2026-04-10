У дома в нижегородском селе образовался карстовый провал

По данным властей, утром 10 апреля в деревне Валтово около двухквартирного дома образовался карстовый провал глубиной около 4 метров и в диаметре 5−6 метров.
«На данный момент грунт продолжает разрушаться, есть угроза разрушения дома. Хозяйку одной квартиры эвакуировали, владельцам второй квартиры также предложено помещение для эвакуации», — рассказали в администрации Навашинского округа.
Как уточнили власти округа, организован мониторинг за ситуацией, после обследования будут приняты меры по засыпке провала.